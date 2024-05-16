هدف إسرائيل غير المعلن.. القضاء على النخبة الفكرية والثقافية

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اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 عالم وأكاديمي وأستاذا جامعيا وباحثا، خلال حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.وخلال العدوان الدموي المستمر للشهر الثامن، لم تستهدف قوات الاحتلال المدنيين من أطفال ونساء وحسب، بل وضعت أيضاً العلماء والأكاديميين على قائمة بنك أهدافها غير المعلنة.وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، اليوم الخميس، إن الاستهداف المتعمد للباحثين والعلماء والأكاديميين فيه رسالة واضحة تهدف للقضاء على العلماء في القطاع التعليمي بشكل كامل، خاصة وأن ذلك يأتي إلى جانب استهداف وتدمير الاحتلال لأكثر من 103 جامعات ومدارس بشكل كلي وتدمير 311 جامعة ومدرسة بشكل جزئي.وأدان المكتب الإعلامي الحكومي، اغتيال الاحتلال لفئة العلماء والأكاديميين وأساتذة الجامعات والباحثين، وهي فئة متميزة في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.ودعا كل الجامعات والقطاعات التعليمية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة التي تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية.كما وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التاريخية، قائلا: "الاحتلال يقتل ويغتال العلماء والإدارة الأمريكية منخرطة في الإبادة الجماعية، بل وساهموا في استمرار هذه الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 120000 ضحية ما بين شهيد وجريح". (شبكة قدس)