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عربي-دولي

موسكو تطرد الملحق العسكري في السفارة البريطانية: غير مرغوب فيه!

Lebanon 24
16-05-2024 | 11:52
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم، أن الملحق العسكري في السفارة البريطانية لدى موسكو أندريان كوغخيل "شخص غير مرغوب فيه" ويجب عليه مغادرة روسيا خلال أسبوع.


وجاء في بيان الوزارة: "تم في 16 ايار استدعاء ممثل السفارة البريطانية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة له بسبب القرار غير الودي الذي لا أساس له والذي اتخذته السلطات البريطانية في 8 ايار بحق الملحق العسكري في السفارة الروسية في لندن".
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هذا وشددت الخارجية الروسية على أنها تعتبر هذه الخطوة "عملا ذا دوافع سياسية وله طابع معاد واضح للروس، ويتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للعلاقات الثنائية".


وأضافت "الخارجية": "تم إبلاغ الدبلوماسي البريطاني أنه رداً على القرار المذكور للملحق العسكري في السفارة البريطانية في موسكو، تم إعلان أندريان كوجيل "شخصا غير مرغوب فيه" ويجب عليه مغادرة أراضي روسيا خلال أسبوع".

وتابعت: "رد فعلنا على التصرفات غير الودية ضد روسيا من الجانب البريطاني المعلن عنها في 8 ايار لم ينته بهذا الإجراء. وسيتم إبلاغ المبادرين بالتصعيد بالخطوات الجوابية الإضافية".
 
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