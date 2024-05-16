21
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
موسكو تطرد الملحق العسكري في السفارة البريطانية: غير مرغوب فيه!
Lebanon 24
16-05-2024
|
11:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم، أن الملحق العسكري في السفارة البريطانية لدى موسكو أندريان كوغخيل "شخص غير مرغوب فيه" ويجب عليه مغادرة روسيا خلال أسبوع.
وجاء في بيان الوزارة: "تم في 16 ايار استدعاء ممثل السفارة البريطانية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة له بسبب القرار غير الودي الذي لا أساس له والذي اتخذته السلطات البريطانية في 8 ايار بحق الملحق العسكري في السفارة الروسية في لندن".
Advertisement
هذا وشددت الخارجية الروسية على أنها تعتبر هذه الخطوة "عملا ذا دوافع سياسية وله طابع معاد واضح للروس، ويتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للعلاقات الثنائية".
وأضافت "الخارجية": "تم إبلاغ الدبلوماسي البريطاني أنه رداً على القرار المذكور للملحق العسكري في السفارة البريطانية في موسكو، تم إعلان أندريان كوجيل "شخصا غير مرغوب فيه" ويجب عليه مغادرة أراضي روسيا خلال أسبوع".
وتابعت: "رد فعلنا على التصرفات غير الودية ضد روسيا من الجانب البريطاني المعلن عنها في 8 ايار لم ينته بهذا الإجراء. وسيتم إبلاغ المبادرين بالتصعيد بالخطوات الجوابية الإضافية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قامت بحركة بذيئة.. ميريام فارس تُغضب الجمهور! (صور)
Lebanon 24
قامت بحركة بذيئة.. ميريام فارس تُغضب الجمهور! (صور)
02:53 | 2024-05-16
16/05/2024 02:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقص وتقود سيارة عائمة على البحر.. شقيقة هيفا وهبي تستمتع بوقتها في دبي (فيديو)
Lebanon 24
ترقص وتقود سيارة عائمة على البحر.. شقيقة هيفا وهبي تستمتع بوقتها في دبي (فيديو)
00:01 | 2024-05-16
16/05/2024 12:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"لابسة بدلة رقص".. أنابيلا هلال برفقة زوجها في "كان" وإطلالتها الجريئة تعرّضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة بدلة رقص".. أنابيلا هلال برفقة زوجها في "كان" وإطلالتها الجريئة تعرّضها للانتقادات (فيديو)
03:56 | 2024-05-16
16/05/2024 03:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم عن "حساباتكم المصرفية".. أمرٌ إيجابي!
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم عن "حساباتكم المصرفية".. أمرٌ إيجابي!
01:45 | 2024-05-16
16/05/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنزعاج جزيني من باسيل
Lebanon 24
إنزعاج جزيني من باسيل
01:30 | 2024-05-16
16/05/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:32 | 2024-05-16
تحذير عاجل.. فيروس يحاول ترسيخ نفسه في البشر!
14:30 | 2024-05-16
"حماس" ترحّب بالبيان الختامي الصادر عن القمة العربية
14:19 | 2024-05-16
فضيحة تضرب قناة تلفزيونية.. هذا ما فعله المراسل خلال بث مباشر! (فيديو)
14:00 | 2024-05-16
"تهديدٌ لم نُواجهه بعد"... قلقٌ كبير من إسرائيل من تقارب مصر وإيران
13:46 | 2024-05-16
بعد انتهاكها المتطلبات الأساسية للحرية.. "جامعة كولومبيا" تحجب الثقة عن نعمت شفيق
13:27 | 2024-05-16
استخدمه اليوم.. "الحزب" يُدخل سلاحًا جديدًا إلى الميدان وهذه مميزاته! (صورة)
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
16/05/2024 21:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
16/05/2024 21:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
16/05/2024 21:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24