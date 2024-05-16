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عربي-دولي

بعد انتهاكها المتطلبات الأساسية للحرية.. "جامعة كولومبيا" تحجب الثقة عن نعمت شفيق

Lebanon 24
16-05-2024 | 13:46
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حجبت كلية الآداب والعلوم في جامعة كولومبيا الثقة عن رئيسة الجامعة نعمت شفيق، يوم الخميس، قائلة إنها انتهكت "المتطلبات الأساسية للحرية الأكاديمية والحوكمة المشتركة"، وشاركت في "اعتداء غير مسبوق على حقوق الطالب."
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وتسلط هذه الخطوة، الضوء على الغضب الذي تواجهه الدكتورة نعمت شفيق في الحرم الجامعي وهي تحاول التعافي من تعاملها المثير للانقسام مع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين وتعهدها العلني أمام لجنة بالكونغرس الشهر الماضي بأنها ستعاقب العديد من أعضاء هيئة التدريس الذين تبنوا وجهات نظر ضد إسرائيل والتي قال البعض إنها معادية للسامية.

ةتم تقديم قرار حجب الثقة من قبل فرع الحرم الجامعي للجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات، وهي منظمة أعضاء هيئة التدريس المهنية. ومن بين 709 أساتذة صوتوا، أيد 65% القرار وعارضه 29%. وامتنع ستة بالمئة عن التصويت.

وانتقد القرار بشكل خاص قرار الدكتورة شفيق باستدعاء الشرطة إلى الحرم الجامعي لإخلاء مخيم طلابي مؤيد للفلسطينيين في 18 أبريل، حتى بعد أن طلبت منها اللجنة التنفيذية لمجلس شيوخ الجامعة بالإجماع عدم القيام بذلك. (سكاي نيوز عربية)

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