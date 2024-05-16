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عربي-دولي

"حماس" ترحّب بالبيان الختامي الصادر عن القمة العربية

Lebanon 24
16-05-2024 | 14:30
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رحّبت حركة "حماس"، اليوم الخميس، في بيان، بالبيان الصادر عن القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين.

 
وقالت الحركة في البيان: "نرحب في حركة المقاومة الإسلامية بالبيان الختامي الصادر عن القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين والتي أكدت على الدعم العربي الراسخ والثابت لتطلعات شعبنا في التحرر والاستقلال وتأكيدها على رفض العدوان الاسرائيلي ومحاولات التهجير لشعبنا التي سعى لها الكيان المجرم من خلال حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها في قطاع غزة".
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كما دعت حماس الدول العربية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجبر إسرائيل على وقف العدوان وانسحاب جيشها من كامل قطاع غزة بما فيها معبر رفح ورفع الحصار وعودة النازحين وإعادة الإعمار.
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