Advertisement

عربي-دولي

أميركا تراجعت عن قرارها.. شحنة الاسلحة المعلّقة وصلت إلى إسرائيل

Lebanon 24
16-05-2024 | 14:53
A-
A+
Doc-P-1200534-638514936223317181.jpg
Doc-P-1200534-638514936223317181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية بأن شحنة أسلحة أميركية وصلت إلى "إسرائيل"، اليوم الخميس، وذلك رغم التهديدات الأميركية بمراجعة شحنات أسلحة مقررة "لإسرائيل" على خلفية الهجوم على رفح.

وألمح التقرير إلى أن الحديث عن شحنة الأسلحة ذاتها التي كانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلنت عن تعليق إرسالها إلى "إسرائيل"، في ظل المخاوف الأميركية من الهجوم على رفح في إطار الحرب على قطاع غزة.
Advertisement

وكان مسؤولون أميركيون قد أوضحوا إن شحنة أسلحة التي علقها واشنطن إلى "إسرائيل" تتكون من 1800 قنبلة تزن الواحدة منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات)، و1700 قنبلة، تزن الواحدة منها 500 رطل (نحو 227 كيلوغرامًا).

وقالت مصادر مطلعة إن الشحنات التي تأجلت لأسبوعين على الأقل، تتضمّن ذخائر من صنع شركة بوينغ، تحوّل القنابل الغبية إلى قنابل دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى قنابل صغيرة القطر (إس.دي.بي-1) وهي قنابل انزلاقية دقيقة التوجيه، تحتوي على 250 رطلًا (نحو 113 كيلوغرامًا) من المتفجرات.

وكانت هذه الشحنات جزءًا من شحنة أسلحة إلى "إسرائيل" نالت الموافقة في وقت سابق، وليست ضمن حزمة مساعدات إضافية صادق عليها إدارة الرئيس جو بايدن في الآونة الأخيرة، وقيمتها 95 مليار دولار، وأقرها الكونغرس الأميركي في نيسان الماضي. (قناة فلسطين)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2024-05-16
18:05 | 2024-05-16
17:05 | 2024-05-16
16:46 | 2024-05-16
16:38 | 2024-05-16
16:00 | 2024-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24