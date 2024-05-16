أميركا تتوقع إدخال المساعدات عبر الرصيف البحري خلال أيام

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تتوقع إدخال وقود ومساعدات أخرى إلى قطاع غزة عبر الرصيف العائم خلال الأيام المقبلة.ونقلت رويترز عن المتحدثة إن البيت الأبيض لا يزال قلقا إزاء إدخال المساعدات إلى غزة عبر عمليات إغاثة محدودة.وفي وقت سابق من الخميس، أنجزت الولايات المتحدة إرساء الميناء العائم قبالة شواطئ قطاع غزة، في خطوة طال انتظارها ويؤمل في أن تساهم بزيادة إيصال المساعدات الى القطاع المحاصر والمهدّد بالمجاعة في ظل الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحركة حماس.وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان "في حوالى الساعة 7,40 صباحاً، قام أفراد القيادة المركزية الأميركية الذين يدعمون المهمة الإنسانية لتوصيل مساعدات إنسانية إضافية إلى المدنيين الفلسطينيين المحتاجين، بتثبيت رصيف مؤقت على الشاطئ في غزة".