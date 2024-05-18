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عربي-دولي

بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ابنة موشيه ديان عن 85 عاماً

Lebanon 24
18-05-2024 | 10:41
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توفيت عضو الكنيست السابقة عن حزب العمل يائيل ديان عن عمر 85 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت.

وديان، ابنة وزير الدفاع السابق الشهير موشيه ديان، وشغلت منصب عضو الكنيست عن حزب العمل من عام 1993 حتى عام 2003.
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وكانت ديان تعاني منذ عقود مرض الانسداد الرئوي المزمن، الناجم عن التدخين لفترة طويلة.

وفي مقابلة عام 2022، وصفت ديان حالتها الصحية بالسيئة، وقالت: "هناك أيام وساعات لا أستطيع فيها التحدث بطريقة صحيحة على الإطلاق".

ويعتبر موشيه ديان من أكثر الشخصيات تأثيرا في إسرائيل خلال الثلاثين سنة الأولى من وجودها.

وتولى ديان مناصب رئاسة أركان الجيش الاسرائيلي، ووزارة الدفاع والزراعة والخارجية.
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