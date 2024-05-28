Advertisement

عربي-دولي

ما الفرق بين طائرة "الرعب" B-52 الأميركية والدب الروسي Tu-95؟ تحليل يكشف

Lebanon 24
28-05-2024 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1205339-638525619062385010.jpg
Doc-P-1205339-638525619062385010.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يُظهر نشر الولايات المتحدة للقاذفة الاستراتيجية B-52 في أوروبا، أهميتها الدائمة في الحرب الحديثة بالرغم من تشغيلها بواسطة القوات الجوية الأميركية منذ خمسينيات القرن الماضي. 
ووفقاً لموقع Warrior Maven، تشمل المزايا التكنولوجية للطائرة B-52 التخفي وتكامل أجهزة الاستشعار والاستهداف الدقيق، وهي قدرات تجعلها فعالة بشكل خاص في سيناريوهات تشغيلية مختلفة، مثل الهجوم الاستراتيجي، والدعم الجوي القريب، والحظر الجوي، والهجوم الجوي المضاد، والعمليات البحرية.  
Advertisement

وتدعو خطة البنتاغون التي تبلغ قيمتها 48.6 مليار دولار، إلى حصول الطائرة B-52 التي توصف عادة بطائرة "الرعب" على ترقيات لإطالة عمرها التشغيلي حتى عام 2060.  

وكانت القاذفتان الاستراتيجيتان B-52 Stratofortress وTu-95 Bear، العمود الفقري للقوات الجوية الأميركية والروسية على الترتيب لعدة عقود.

 ونشر موقع Warrior Maven، تحليلاً يقارن بين قدرات القاذفتين الروسية والأميركية، شمل عدة جوانب: 

التصميم والتطوير 
تعتبر الطائرة B-52 قاذفة قنابل ذات 8 محركات، في حين أن الطائرة Tu-95 عبارة عن قاذفة قنابل استراتيجية ومنصة صواريخ تعمل بمحرك توربيني.  

وتعد الطائرة Tu-95، المعروفة أيضاً باسم "الدب"، واحدة من أقدم التصميمات التي لا تزال في الخدمة مع الجيش الروسي، وهي القاذفة الوحيدة التي تعمل بالمروحة داخل الخدمة في العالم حالياً.   فيما يتم استخدام الطائرة B-52 كقاذفة قنابل ثقيلة.

القدرات التشغيلية 
تمت ترقية الطائرة B-52 بشكل كبير على مر السنين، مع خطط لإجراء مزيد من التحسينات لإطالة عمرها حتى عام 2060.فيما جرى ترقية الطائرة Tu-95 بشكل كبير، بما يتجاوز قدرتها الأصلية على إسقاط القنابل غير الموجهة. 

الحمولة والمدى 
يمكن لكلتا الطائرتين تغطية مسافات كبيرة أثناء حمل حمولة ضخمة، وتستطيع الطائرة B-52 أن تحمل مجموعة متنوعة من الأسلحة، ويبلغ أقصى مدى بدون التزود بالوقود أكثر من 8 آلاف و800 ميل، فيما تمت ترقية الطائرة Tu-95 لتحمل أحدث صواريخ كروز X-101.

مستويات الضوضاء
تعتبر الطائرة Tu-95 واحدة من أعلى الطائرات العسكرية صوتاً، وذلك لأن أطراف شفرات المروحة تتحرك بسرعة أكبر من سرعة الصوت.

في المقابل، تعتبر الطائرة B-52، على الرغم من أنه لا تصدر منها أصوات عالية، ذات حضور ملحوظ في السماء. 

وفي حين أن كلا الطائرتين B-52 وTu-95 تتمتعان بنقاط قوة فريدة، وتم ترقيتها على مر السنين لتظل عملية، إلا أنهما تخدمان أدواراً مختلفة قليلاً داخل القوات الجوية في الولايات المتحدة وروسيا. (الشرق)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:14 | 2024-05-29
01:52 | 2024-05-29
01:51 | 2024-05-29
01:39 | 2024-05-29
01:23 | 2024-05-29
01:23 | 2024-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24