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عربي-دولي
خبير يُجيب... هل الجيش المصريّ قادر على دخول تل أبيب من أنفاق غزة؟
Lebanon 24
03-06-2024
|
05:46
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ الخبير العسكري المصري اللواء محمد عبد الواحد، علّق على مزاعم موقع "nziv" الإخباري الإسرائيلي بشأن وجود علاقة بين أنفاق غزة والجيش المصري وإمكانية الوصول إلى تل أبيب عبرها.
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وقال اللواء عبد الواحد إن "هذا الكلام عار تماما عن الصحة، فمصر دائما حريصة على الحفاظ على الأمن الإقليمي، وحريصة على اتفاقية السلام الموقعة بين مصر واسرائيل منذ 1979، واستفادت الدولتان من هذه الاتفاقية سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي أو التنسيق في ملفات تتعلق بالأمن الاقليمي".
وتابع: "وبالتالي حالة الفوضى في الصحافة الإسرائيلية الحالية هي من تسبب الأزمات والفوضى ولا تراعي أن دولتهم في حالة حرب، لكن يوجد فوضى عارمة في الصحافة الإسرائيلية وليست ديموقراطية كما يعتقد البعض".
وقال عبد الواحد: "لقد تناسوا تماما أن ما يفصل الآن ما بين القوات الإسرائيلية والقوات المصرية الغاضبة بسبب ما يحدث فى غزة حوالي 300 متر فقط، ولكن مصر حريصة على حماية الأمن الإقليمي، ومصر قامت بتدمير الأنفاق بالفعل وإسرائيل تعلم تماما هذا الأمر، ولا يوجد نفق واحد ما بين مصر والأراضي الفلسطينية".
وكان الموقع العبري قد تساءل: "ماذا سيحدث لو خرجت غدا فرقة من الجيش المصري من نفق في شمال غزة في منتصف الليل وتوجهت نحو تل أبيب والقواعد الجوية هناك؟ ما حدث في 7 تشرين الاول سيبدو عبث أطفال مقارنة بذلك". (روسيا اليوم)
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