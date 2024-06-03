يتسبّب بآلام حادة وينتقل بين البشر... ما هو فيروس "إنفلونزا المعدة"؟



Advertisement

وتتنوع أعراض هذا الالتهاب الذي يبدأ بألم في البطن وينتهي في الحالات الشديدة بالدخول إلى المستشفى لطلب الرعاية العاجلة.



ويوضح استشاري الجهاز الهضمي الدكتور محمد الدهشان، أن "إنفلونزا المعدة آخر "ترندات" الفيروسات في الجهاز الهضمي، وقد تطوّر وأصبح يصيب المعدة ويُؤثّر عليها بشكل مباشر".



وتظهر أعراض إنفلونزا المعدة على شكل تشنجات وتقلصات للمعدة بعد ثلاثة أيام من العدوى مما يسبب آلاما حادة في البطن. ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه مع بداية الصيف وارتفاع درجة الحرارة، تنشط الكثير من الفيروسات التي من الممكن أن تؤثر على الصحة ومنها التهاب المعدة والأمعاء. ويُعرف هذا الالتهاب بإسم إنفلونزا المعدة لأنه يمكن أن ينقل العدوى من شخص لآخر تماما مثل نزلة البرد.وتتنوع أعراض هذا الالتهاب الذي يبدأ بألم في البطن وينتهي في الحالات الشديدة بالدخول إلى المستشفى لطلب الرعاية العاجلة.ويوضح استشاري الجهاز الهضمي الدكتور محمد الدهشان، أن "إنفلونزا المعدة آخر "ترندات" الفيروسات في الجهاز الهضمي، وقد تطوّر وأصبح يصيب المعدة ويُؤثّر عليها بشكل مباشر".وتظهر أعراض إنفلونزا المعدة على شكل تشنجات وتقلصات للمعدة بعد ثلاثة أيام من العدوى مما يسبب آلاما حادة في البطن.

والغثيان أو التقيؤ أو كلاهما من أبرز عوارض الإصابة بعدوى التهاب الأمعاء والمعدة.

ويزيد عدم غسل اليدين قبل الطعام، وقلة نظافة الخضروات من خطر الإصابة بالتهاب الأمعاء والمعدة.

وأكثر الفئات العمرية عرضة للإصابة بإنفلونزا المعدة الأطفال وكبار السنّ واصحاب المناعة الضعيفة.

ويُمكن أنّ تنتقل إنفلونزا المعدة عن طريق الهواء، في حالة حدوث الغثيان والتقيؤ عند المريض.

وطرق الوقاية من هذا المرض مشابهة جدا لطرق الوقاية من الإنفلونزا.

ويُصيب هذا الفيروس المريض بجفاف في الجسم وبخلل في الأملاح في فترة قصيرة جدا وسريعة. (سكاي نيوز)