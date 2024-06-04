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عربي-دولي

رئيس وزراء الهند يُعلن فوزه في الإنتخابات

Lebanon 24
04-06-2024 | 14:20
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أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، فوزه في الانتخابات العامة في البلاد.
 
وقال مودي في خطاب ألقاه في مقر حزب بهاراتيا جاناتا في نيودلهي: "اليوم يوم مجيد... التحالف الوطني الديمقراطي سيشكل الحكومة للمرة الثالثة، ونحن ممتنون للشعب".
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وأضاف مودي: "هذا انتصار لأكبر ديمقراطية في العالم. وهذا انتصار لولاء البلاد للدستور، وانتصار لسكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة". ( سي ان ان)
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