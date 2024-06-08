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إقتصاد

كم يبلغ راتب إيلون ماسك في شركة "تسلا"؟

Lebanon 24
08-06-2024 | 06:39
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قال صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه 1.7 تريليون دولار، إنه سيصوت ضد التصديق على حزمة رواتب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار، والتي سيصوت المساهمون عليها هذا الأسبوع.
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يأتي هذا بعدما أبطلت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية الحزمة في وقت سابق من العام.

وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن فإن الصندوق هو ثامن أكبر مساهم في تسلا.

وتمت الموافقة في عام 2018 على أجر ماسك، وهو أكبر أجر يتقاضاه رئيس تنفيذي بين الشركات الأميركية الكبرى. لكن القاضية أصدرت حكما بإبطاله قائلة إن المبلغ غير عادل بالنسبة للمساهمين. (سكاي نيوز)

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