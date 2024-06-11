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عربي-دولي

طائرته تحطمت وسط الغابات.. مالاوي تعلن رسميا مصرع نائب الرئيس

Lebanon 24
11-06-2024 | 08:24
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بعد اختفاء طائرة نائب رئيس مالاوي و8 آخرين برفقته وسط الغابات، أعلنت السلطات العثور على حطام الطائرة العسكرية في منطقة جبلية شمالي البلاد بعد بحث استغرق أكثر من يوم، ولم يكن هناك أي ناجين في الحادث.
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وقال رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا في خطاب للأمة اليوم الثلاثاء، إن جميع من كانوا على متن الطائرة التي تقل نائبه ساولوس كلاوس تشيليما واختفت أمس الاثنين لقوا حتفهم.
 
وقام مئات الجنود وأفراد الشرطة وحراس الغابات بعمليات بحث عن الطائرة التي حملت أيضا سيدة أولى سابقة بعد فقدانها صباح الاثنين أثناء رحلة تستغرق 45 دقيقة من عاصمة مالاوي، ليلونغوي، إلى مدينة مزوزو، على مسافة نحو 370 كيلومترا إلى الشمال.

وكان رئيس مالاوي، قال في وقت سابق إن الطائرة التي أقلّت نائبه ساولوس تشيليما واختفت تابعة للجيش.

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