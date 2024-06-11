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عربي-دولي
ماكرون حسم أمره... هل ينوي الإستقالة؟
Lebanon 24
11-06-2024
|
08:44
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا ينوي الاستقالة مهما كانت نتيجة انتخابات الجمعية الوطنية.
صرح ماكرون بذلك في لقاء له مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، ردا على سؤال عما إذا كان يخشى أن يطالب حزب التجمع الوطني المعارض باستقالته حال فوزه بالانتخابات النيابية، حيث قال: "لا يستطيع التجمع الوطني تفسير أحكام الدستور بطريقته الخاصة. الأحكام واضحة تماما، وكذلك صلاحيات الرئيس مهما كانت النتيجة، وهذا أمر لا يتزعزع بالنسبة لي".
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وستكون الانتخابات المقبلة بمثابة مبارزة بين حزب النهضة الحاكم وحزب التجمع الوطني، حيث أشار ماكرون إلى أن "هذين المعسكرين فقط هما القادران على الفوز، ولا يستطيع الجمهوريون أو الاشتراكيون، المتحدون في تحالف يساري جديد، أن يأملوا في النصر".
وتابع ماكرون أنه يتوقع الفوز من خلال توسيع الكتلة الحاكمة، وإضفاء قدر أكبر من الوضوح على سياساتها، فهو ينوي في الأيام المقبلة التواصل مع أي ممن يرغبون في الحكم والعمل على أجندة جريئة.
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