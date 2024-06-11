Advertisement

عربي-دولي

ماكرون حسم أمره... هل ينوي الإستقالة؟

Lebanon 24
11-06-2024 | 08:44
A-
A+
Doc-P-1210511-638537177548024201.jpg
Doc-P-1210511-638537177548024201.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا ينوي الاستقالة مهما كانت نتيجة انتخابات الجمعية الوطنية.

صرح ماكرون بذلك في لقاء له مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، ردا على سؤال عما إذا كان يخشى أن يطالب حزب التجمع الوطني المعارض باستقالته حال فوزه بالانتخابات النيابية، حيث قال: "لا يستطيع التجمع الوطني تفسير أحكام الدستور بطريقته الخاصة. الأحكام واضحة تماما، وكذلك صلاحيات الرئيس مهما كانت النتيجة، وهذا أمر لا يتزعزع بالنسبة لي".
Advertisement

وستكون الانتخابات المقبلة بمثابة مبارزة بين حزب النهضة الحاكم وحزب التجمع الوطني، حيث أشار ماكرون إلى أن "هذين المعسكرين فقط هما القادران على الفوز، ولا يستطيع الجمهوريون أو الاشتراكيون، المتحدون في تحالف يساري جديد، أن يأملوا في النصر".

وتابع ماكرون أنه يتوقع الفوز من خلال توسيع الكتلة الحاكمة، وإضفاء قدر أكبر من الوضوح على سياساتها، فهو ينوي في الأيام المقبلة التواصل مع أي ممن يرغبون في الحكم والعمل على أجندة جريئة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2024-06-11
10:20 | 2024-06-11
10:00 | 2024-06-11
09:42 | 2024-06-11
09:30 | 2024-06-11
09:16 | 2024-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24