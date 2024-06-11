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عربي-دولي

السفارة الروسية لدى الدنمارك: اعتقال مواطنة روسية استفزاز وقح

Lebanon 24
11-06-2024 | 09:16
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وصف السفير الروسي في الدنمارك فلاديمير باربين اعتقال مواطنة روسية في كوبنهاغن بأنه استفزاز وقح من الاستخبارات الدنماركية، مؤكدا أن السفارة تطالب بالإفراج عنها على الفور.
 
وقال باربين في حديث لوكالة "تاس": "إنه استفزاز وقح ومخز من قبل الاستخبارات الدنماركية من أجل تخويف مواطنينا وتشويه سمعة منظماتهم العامة التي تقوم بالحفاظ على اتصالاتهم مع الوطن".
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وأضاف: "تطالب السفارة السلطات الدنماركية بالإفراج الفوري عن مواطننا". (روسيا اليوم) 
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