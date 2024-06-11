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إقتصاد

بدء إنتاج النفط في أول حقل بحري في السنغال

Lebanon 24
11-06-2024 | 09:30
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انضمت السنغال الثلاثاء إلى نادي الدول المنتجة للنفط مع إعلان مجموعة وودسايد إنرجي الاسترالية بدء الإنتاج في أول مشروع بحري في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وفي حين من غير المتوقع أن يكون إنتاج السنغال من الوقود الأحفوري كبيرا على غرار كبار المنتجين مثل نيجيريا، يؤمل في أن يحقق قطاع النفط والغاز إيرادات بمليارات الدولارات ويساهم في تسريع تحوّل اقتصاد هذا البلد.
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وقال الرئيس التنفيذي للشركة ميغ أونيل "هذا يوم تاريخي للسنغال ولوودسايد"، معتبرا استخراج النفط من حقل سانغومار "محطة مهمة".

وتقع المنصة العائمة على مسافة نحو 100 كيلومتر قبالة الشاطئ وتبلغ طاقتها التخزينية 1,3 مليون برميل، وفق وودسايد.

ويهدف المشروع إلى إنتاج 100 ألف برميل من النفط يوميا. ويحتوي الحقل أيضا على غاز طبيعي.

وتبلغ حصة وودسايد في مشروع المياه العميقة 82 بالمئة، فيما تملك شركة بتروسن السنغالية النسبة المتبقية. (سكاي نيوز عربية) 

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