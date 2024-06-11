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روسيا تسيطر على قريتين في شرق أوكرانيا

Lebanon 24
11-06-2024 | 09:42
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أعلنت روسيا تحقيق مكاسب ميدانية جديدة على جبهة القتال، حيث سيطرت على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا، لتواصل تقدمها البطيء الذي بدأته منذ أشهر.
 
فقد ذكرت وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية سيطرت على مياسوغاريفكا في منطقة لوغانسك (شرق) وتيمكيفكا في منطقة خاركيف (شمال شرق)، وهما قريتان صغيرتان تقعان على الجبهة.
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وفي إشارة إلى تقدّم بطيء لكن ثابت للوحدات الروسية التي تقاتل على الجبهة منذ أشهر، أعلنت روسيا أمس سيطرتها على قرية ستارومايورسكي في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا. (العربية) 
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