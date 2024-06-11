دولة آسيوية تسجل رقما قياسيا في حالات الإصابة بالبكتيريا "آكلة اللحوم"

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ذكرت وسائل إعلام أن اليابان سجّلت رقما قياسيا بمعدلات الإصابات بالبكتيريا آكلة اللحوم.أشارت وكالة "Kyodo" نقلا عن المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية أن"عدد الإصابات بالبكتيريا الآكلة للحوم، والتي سجّلت في اليابان في النصف الأول من العام الجاري، فاق عدد الإصابات الذي سجّل في اليابان خلال العام الماضي".وتبعا للمعلومات التي أوردتها الوكالة "تم رصد 977 إصابة في اليابان منذ بداية عام 2024، بينما كان عدد الإصابات المسجلة في اليابان العام الماضي 941 إصابة، ولم يعرف بعد سبب هذا الارتفاع بمعدلات الإصابات".