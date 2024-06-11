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صحة

دولة آسيوية تسجل رقما قياسيا في حالات الإصابة بالبكتيريا "آكلة اللحوم"

Lebanon 24
11-06-2024 | 10:30
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ذكرت وسائل إعلام أن اليابان سجّلت رقما قياسيا بمعدلات الإصابات بالبكتيريا آكلة اللحوم.

أشارت وكالة "Kyodo" نقلا عن المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية أن"عدد الإصابات بالبكتيريا الآكلة للحوم، والتي سجّلت في اليابان في النصف الأول من العام الجاري، فاق عدد الإصابات الذي سجّل في اليابان خلال العام الماضي".
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وتبعا للمعلومات التي أوردتها الوكالة "تم رصد 977 إصابة في اليابان منذ بداية عام 2024، بينما كان عدد الإصابات المسجلة في اليابان العام الماضي 941 إصابة، ولم يعرف بعد سبب هذا الارتفاع بمعدلات الإصابات". 
 
وتسبب العدوى ببكتيريا streptococcus pyogenes أعراضا التهابية في الجسم، حيث تؤدي السموم التي تنتجها إلى تلف أنسجة العديد من الأعضاء، لذا يطلق عليها اسم البكتيريا آكلة اللحوم، وعند كبار السن قد تؤدي الإصابة إلى الوفاة. (روسيا اليوم) 

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