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عربي-دولي

الخارجية الإيرانية: طهران تستفيد من انضمامها إلى "بريكس"

Lebanon 24
11-06-2024 | 10:20
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صرح القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري بأن إيران تمكنت خلال 6 أشهر من عضويتها في مجموعة "بريكس" من استغلال فرص هذه المجموعة لتحقيق أهدافها.
 
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن باقري قوله: "منذ بدء العضوية الرسمية لإيران في مجموعة "بريكس" تمكنت طهران من استخدام مختلف الفرص عبر هذه المجموعة لتحقيق أهدافها".
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وكمثال على ذلك ذكر الاقتراح الذي تقدم به الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي لجمهورية جنوب إفريقيا حول عقد قمة "بريكس" حول الوضع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع لا سابق له، موضحا أنه لأول مرة قامت "منظمة تشمل مهامها الرئيسية المجالين الاقتصادي والتجاري، ببحث مشكلة دولية هامة غير اقتصادية وغير تجارية". (روسيا اليوم) 
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