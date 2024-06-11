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إقتصاد

تحد جديد يواجه رئيس الوزراء البريطاني

Lebanon 24
11-06-2024 | 10:45
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أظهرت بيانات سوق العمل البريطاني المزيد من علامات التباطؤ في نيسان الماضي مع ارتفاع البطالة ما يشكل تحديا لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات العامة المقررة مطلع تموز المقبل.
 
وقال مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة للأشهر الثلاثة حتى نيسان 2024 ارتفع إلى 4.4% من 4.3% تم تسجيلها في الفترة بين كانون الثاني وآذار 2024.
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وأظهرت البيانات أن عدد العاملين انخفض بمقدار 207 آلاف منذ نهاية العام 2023، بينما زادت البطالة بمقدار 190 ألفا.

وكان استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء اقتصاديين وخبراء توقع استقرار معدل البطالة في المملكة.

وعقب البيانات انخفض الجنيه الإسترليني كما ارتفعت أسعار السندات الحكومية. (روسيا اليوم) 

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