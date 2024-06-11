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الوضع كارثي.. لجنة الطوارئ الصحية في رفح تُناشد العالم

Lebanon 24
11-06-2024 | 10:36
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حذرت لجنة الطوارئ الصحية التابعة لوزارة الصحة في قطاع غزة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة رفح بسبب انعدام الخدمات الصحية جراء الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمؤسسات الطبية.

وقالت اللجنة إن سيارات الإسعاف لا تستطيع الدخول إلى مدينة رفح لنقل الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على المدينة، مما يهدد حياتهم.
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وأضافت "نضطر للاستعانة بعربات تجرها الحيوانات لنقل المصابين في العديد من المناطق -خاصة في رفح- بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لسيارات الإسعاف".

وأوضحت اللجنة في بيانها أن المستشفيات الميدانية تضطر إلى تغيير مواقعها بشكل دائم بسبب استهدافها بنيران الجيش الإسرائيلي، مؤكدة في الوقت نفسه حاجة القطاع إلى مزيد من المستشفيات الميدانية لتقديم الخدمات الطبية، مع ضرورة حمايتها من الاستهداف الإسرائيلي.

وعن الأوضاع في مدينة غزة ووسط القطاع، أكدت اللجنة أن مياه الصرف الصحي تنتشر في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، مما يشكل خطرا بيئيا وصحيا يهدد حياة الفلسطينيين، خاصة المرضى والجرحى داخل المستشفى. (الجزيرة)
المصدر: الجزيرة
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