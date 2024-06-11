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خبير يكشف.. هذه أهمية تحرير قرية "أرتيموفكا"

Lebanon 24
11-06-2024 | 10:49
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أكد الخبير العسكري المقدم المتقاعد بجمهورية لوغانسك أندريه ماروتشكو أن تحرير قرية أرتيموفكا يقلل من شدة القصف الأوكراني على مدينة سفاتوفو ويساعد في التقدم نحو تحرير مناطق أخرى.

وقال ماروتشكو لوكالة "تاس": "إن تحرير قرية أرتيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية على أيدي الجيش الروسي سيسمح لهم بتقليل شدة القصف على سفاتوفو ومواصلة التقدم نحو كوبيانسك وخاركوف".
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وبحسب ماروتشكو، فإن السيطرة على أرتيموفكا "جعلت من الممكن تحريك خط الجبهة بعيدا عن سفاتوفو".

وأضاف: "أي أن المسلحين الأوكرانيين لن يقوموا بعد الآن بقصف المنطقة ذات الكثافة السكانية بصورة شديدة، كما أن فرصتهم في متابعة القصف عليها ستكون أقل بكثير.. يمكننا القول إن تحرير أرتيموفكا وتيمكوفكا، سيؤمن في المقام الأول حماية جزء من سكان لوغانسك في الأراضي المحررة".

وقال:" يسمح هذا التحرير بفتح مساحات عملياتية للحركة في اتجاه خاركوف. من الطبيعي أن العين قريبا هي على كوبيانسك". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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