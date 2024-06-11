عباس يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا آخر التطورات في فلسطين

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، جهود وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائهما في "مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات" بمنطقة البحر الميت في الأردن، على هامش أعمال "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة".

وأشارت الوكالة إلى أن عباس بحث مع سانشيز "آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والجهود الجارية مع الأطراف كافة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

ونقلت عن الرئيس الفلسطيني تأكيده على "ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، والانسحاب من كامل غزة، والإسراع في إدخال المساعدات لتفادي مخاطر مجاعة حقيقية جراء سيطرة الاحتلال على جميع معابر القطاع وإغلاقها". (الاناضول)