والدته تأخّرت عن المُحاكمة... إدانة نجل جو بايدن بكافة التهم

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أدانت هيئة محلفين فيدرالية، هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، في كافة التهم الجنائية الفيدرالية الثلاث المتعلقة بالأسلحة النارية التي واجهها.وخلصت هيئة المحلفين إلى أن هانتر بايدن انتهك القوانين التي تهدف إلى منع مدمني المخدرات من امتلاك الأسلحة النارية.وتداولت هيئة المحلفين القضية لمدة تقل قليلاً عن ثلاث ساعات، كما تم تأجيل الجلسة لليوم التالي.وقال القاضي إن النطق بالحكم عادة ما يتم تحديده بعد 120 يوما من صدور الحكم، وهو ما يعني أن النطق بالحكم على هانتر بايدن سيكون في منتصف تشرين الأول المقبل، قبل يوم الانتخابات الأميركية.ووصلت السيّدة الأولى جيل بايدن إلى قاعة المحكمة بعد وقت قصير من قراءة الحكم.وكان مدعون فيدراليون اتهموا هانتر بايدن، بثلاثة اتهامات، منها: تهمتان تتعلقان بالإدلاء بتصريحات كاذبة مزعومة أثناء شراء أسلحة، وتهمة ثالثة تتعلق بحيازة أسلحة وهو مدمن على المخدرات. (سي ان ان)