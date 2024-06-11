لافروف: أساليب إسرائيل ضد حماس "غير مقبولة"

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الأساليب التي تستخدمها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة أمر "غير مقبول".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.

ووصف لافروف وضع القطاع بأنه "مأساوي"، قائلًا: "الأساليب التي تتبعها إسرائيل ضد حماس غير مقبولة".

وأردف: "استشهد 37 ألف فلسطيني، أكثر من نصفهم نساء وأطفال، وأصيب قرابة 100 ألف شخص، بالتأكيد هذا أمر لا يمكن قبوله، ويجب إيقاف هذه العملية فورًا ونؤيد وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل عاجل للمشاكل الإنسانية الخطيرة".

وأضاف: "دون توقف أو تأخير، لا بد من تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن إقامة الدولة الفلسطينية التي ستواصل وجودها في سلام مع إسرائيل والدول المجاورة". (الأناضول)