بلينكن: خصصنا أكثر من 400 مليون دولار مساعدات إنسانية للفلسطينيين

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أعلن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، عن تقديم الولايات المتحدة مبلغاً إضافياً قدره 404 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لدعم المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والمنطقة.وقالت الخارجية الأميركية في بيان: "باعتبارنا أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، فإننا ندرك الحاجة الملحة لمزيد من المساعدات للوصول إلى المدنيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة وندعو الجهات المانحة إلى دعم العمليات المنقذة للحياة للفلسطينيين في غزة والمنطقة".كما أضافت الخارجية الأميركية أن التمويل الجديد سيوفر الدعم الأساسي للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والمنطقة، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب النظيفة والرعاية الصحية والحماية والتعليم والمأوى والدعم النفسي والاجتماعي. (العربية)