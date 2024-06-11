Advertisement

عربي-دولي

بالصورة... تحذيرات في دولة عربيّة من أسماك القرش!

Lebanon 24
11-06-2024 | 13:21
A-
A+
Doc-P-1210617-638537343759205742.jpg
Doc-P-1210617-638537343759205742.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورًا لخراف نافقة على سواحل مدينة الغردقة، ما تسبب في إثارة حالة من الجدل حول حقيقة وأسباب الواقعة.


وأكد حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، أن واقعة إلقاء خراف نافقة حقيقية وتم رصدها، موضحًا أن هذا التصرف يؤثر على الحياة البحرية ويضر القطاع السياحي بشكل مباشر، حيث إن إلقاء الحيوانات النافقة يؤثر على السياحة بالسلب، بالإضافة إلى أنه يعمل على إثارة أسماك القرش ويجعلها أكثر عنفًا ودموية، ما يمثل خطرًا كبيرًا على السياحة في البحر الأحمر، وعلى السياح.
Advertisement
 
وأضاف الطيب لصحيفة "الدستور" المصرية، أن سبب انتشار هذه الظاهرة هو العبّارات القادمة من دول الجنوب والمحملة بالخراف والعجول والجمال، حيث تلقي الحيوانات النافقة منها في مياه البحر الأحمر في أثناء مرورها في المياه الإقليمية المصرية، لافتًا إلى أن هناك عقوبات في قانون البيئة يجب تطبيقها على تلك السفن المخالفة للوائح والقوانين المصرية، مؤكدًا مسح المنطقة بالكامل من قِبل فريق من البيئة بالمحافظة؛ لرفع وإزالة الحيوانات النافقة التي تم رصدها في البحر الأحمر. (روسيا اليوم)
 
تحذيرات في مصر من أسماك القرش بسبب صورة على مواقع التواصل

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:52 | 2024-06-11
16:43 | 2024-06-11
16:35 | 2024-06-11
16:18 | 2024-06-11
16:15 | 2024-06-11
16:03 | 2024-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24