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أول تعليق... ماذا قال بايدن بعد إدانة نجله هانتر بـ3 تهم جنائيّة؟

Lebanon 24
11-06-2024 | 13:47
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علق الرئيس الاميركي جو بايدن على قرار محكمة ولاية ديلاوير إدانة نجله هانتر بايدن بثلاث تهم جنائية منها حيازة سلاح بشكل غير قانوني خلال تعاطيه للمخدرات.

وقال بايدن عقب صدور قرار المحكمة أنه تقبل الأمر إلا أن هذا القرار لن يمنعه وعقيلته من حبّ ودعم نجلهم الذي يفخران به. (روسيا اليوم)
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