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عربي-دولي

زيلينسكي: "قمة السلام الأوكرانية" أول خطوة لوقف الحرب

Lebanon 24
11-06-2024 | 14:15
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قمة السلام الأوكرانية المقررة في سويسرا يومي 15 و16 حزيران الجاري، تعتبر أول خطوة لوقف الحرب وتحقيق السلام.

 جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء، مع المستشار الألماني أولاف شولتز عقب مشاركته في مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا في العاصمة الألمانية برلين.

وأوضح زيلينسكي أن قمة السلام الأوكرانية المقررة هي خطوة أولى نحو إنهاء الحرب في بلاده، وأنها خطوة مهمة للغاية لتحقيق السلام.

وأعرب عن شكره لألمانيا على قيادتها حماية المجال الجوي الأوكراني بأنظمة باتريوت، مشيرا إلى أنه سيتعين على روسيا البحث عن طريق السلام الحقيقي بمجرد تراجع قدرتها على ترويع جيرانها.

 وفي كلمة للرئيس الأوكراني خلال "مؤتمر تعافي أوكرانيا 2024"، قال إن الحرب الروسية الأوكرانية ستنتهي بشروط كييف الخاصة.

 وشدد على ضرورة دفع روسيا ثمن كل الأضرار التي تسببتها في حربها على أوكرانيا، وعدم السماح لها بالتقدم في أوروبا. (الأناضول)

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