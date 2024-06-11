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عربي-دولي
بيان مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة: الدعوة لوقف فوري ودائم للنار
Lebanon 24
11-06-2024
|
14:57
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دعا مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة، الذي عُقِدَ في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الثلاثاء، إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع"، مؤكداً "أهمية وساطة مصر وقطر وأميركا من أجل اتفاق يضمن وقفا دائما للنار".
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وطالب البيان المشترك لمؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة "بتوفير الدعم اللازم والتمويل المستدام لتمكين الأونروا من القيام بعملها، وضمان الظروف اللازمة لعودة آمنة للفلسطينيين المهجرين في قطاع غزة".
كما دعا "لإطلاق مسار لا رجعة فيه لتنفيذ حلّ الدولتين يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن والمحتجزين". (العربية)
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