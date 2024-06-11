ترامب في أوّل تعليق على إدانة هانتر: سينتهي عهد "بايدن المحتال"

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في أول تعليق له بعد إدانة هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، أكد الرئيس السابق دونالد ترامب أن عهد بايدن سينتهي وأنه لن يعود للحكومة مجدداً.وكتب ترامب: "لم تكن هذه المحاكمة أكثر من مجرد إلهاء عن الجرائم الحقيقية لعائلة بايدن الإجرامية، التي جمعت عشرات الملايين من الدولارات من الصين وروسيا وأوكرانيا".وتابع: "سينتهي عهد المحتال جو بايدن على الإمبراطورية الإجرامية لعائلة بايدن في الخامس من تشرين الثاني، ولن يتمكن بايدن مرة أخرى من الوصول إلى الحكومة لتحقيق مكاسب شخصية". (العربية)