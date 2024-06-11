موجة حر شديد تضرب عدة بلدان عربية

تواجه بلدان عربية، من اليوم، موجة حر شديد تستمر على مدار الأيام المقبلة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الثلاثاء، عبر حسابها بمنصة إكس، درجات الطقس الأعلى حرارة اليوم بالمملكة، وسجلت في الدمام 48 درجة مئوية والإحساء 47 وعرفات 46 والعاصمة الرياض 45.

وقال متحدث وزارة الصحة السعودي محمد العبد العالي، أن "موسم حج هذا العام يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، مما يشكل خطورة على صحة الحجاج".

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الثلاثاء، في بيان من "موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، تكون ذروتها من الخميس 13 حزيران الحالي وحتى السبت 15 حزيران".