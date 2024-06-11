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عربي-دولي

"حماس" و"الجهاد" تردان رسميا على مقترح وقف القتال في غزة

Lebanon 24
11-06-2024 | 16:03
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أعلنت حركتا حماس والجهاد، عن تسليم الوسطاء المصريين والقطريين ردهما على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بيان مشترك للحركتين، إن الرد "يضع الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة بشكل تام".
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وأضاف البيان: "أبدى الوفد الفلسطيني جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا، انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية".

وقال مسؤول مطلع على المحادثات، إن رد حماس على الاقتراح "يتضمن جدولا زمنيا جديدا لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بما في ذلك رفح". (سكاي نيوز)
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