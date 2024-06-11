مصر وقطر تسلمتا ردّ "حماس" بشأن مقترح الهدنة

أعلنت الخارجية المصرية تسلم القاهرة والدوحة ردا من حركة " حماس" والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.



وجاء في البيان أن مصر وقطر تؤكدان أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات المقبلة. (روسيا اليوم)

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