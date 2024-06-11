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عربي-دولي

شخصان لا تُريدهما أميركا في حكومة الحرب الإسرائيليّة... من هما؟

Lebanon 24
11-06-2024 | 16:43
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الإدارة الأميركية، لا تريد ضم كل من الوزيرين بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، إلى حكومة الحرب الإسرائيلية".
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أنه "في أعقاب تقديم كل من بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، استقالتهما من منصبهما كعضوين في "كابينيت" الحرب، همّ أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركية، بالإعراب عن تخوف بلاده من ضم الثنائي سموتريتش، وبن غفير، إلى حكومة الحرب".
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وطلب بلينكن ضم وزير الخارجية الإسرائيلي الحالي يسرائيل كاتس إلى حكومة الحرب بدلا من بن غفير وسموتريتش. (سبوتنيك)
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