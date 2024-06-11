مسؤول إسرائيلي: "حماس" رفضت الخطوط العريضة لصفقة إطلاق سراح الأسرى

أفاد موقع "واللا" العبري نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنّ "حركة "حماس" رفضت الخطوط العريضة لصفقة إطلاق سراح الأسرى التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن".



وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن "الوسطاء نقلوا ردّ "حماس" إلى إسرائيل مساء اليوم".

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