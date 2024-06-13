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عربي-دولي
ترامب عن علاقته ببوتين: كانت جيدة جدًا
Lebanon 24
13-06-2024
|
23:23
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معتبرًا أنّه من الأسهل له أن يبني علاقات مع الأقوياء بدلا من الضعفاء، وصف المرشح المحتمل للرئاسة الأميركية والرئيس السابق دونالد ترامب علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها كانت "جيدة جدا".
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واعتبر ترامب أنه كان يتخذ "موقفا صارما" إزاء بوتين، عندما كان رئيسا للولايات المتحدة.
وجدير بالذكر أن بوتين كان قد وصف علاقاته مع ترامب في حديث للصحفي الأميركي تاكر كارلسون في شباط الماضي، بأنها كانت "طيبة وجيدة".
وفي بداية الشهر الجاري أكد فلاديمير بوتين أن روسيا لا تكترث بمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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