Advertisement

عربي-دولي

أول مولود على جبل عرفات بالسعودية لهذا العام.. ما هي جنسيته؟ (فيديو)

Lebanon 24
15-06-2024 | 12:26
A-
A+
Doc-P-1212171-638540765448501091.jpg
Doc-P-1212171-638540765448501091.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد مستشفى جبل الرحمة في السعودية اليوم السبت، أول حالة ولادة في مشعر عرفات لعام 2024، حيث أنجبت أم باكستانية طفلا عقب صعودها جبل عرفات، ضمن مناسك الحج.
 
وسجلت حالة الولادة لسيدة باكستانية عقب صعود جبل عرفات، ضمن مناسك الحج، حيث استقبل مستشفى جبل الرحمة أول حالة ولادة لحاجة باكستانية بعمر 34 عاما.
 
وعرضت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو للمولود الذي استقبله المستشفى في يوم عرفة.
 
 
Advertisement



وكشف الطبيب المسؤول عن حالة الرضيع، بأن الأم باكستانية الجنسية أنجبت الطفل بعد 37 أسبوع حمل، وهو في حالة جيدة إذ يصل وزنه إلى 3 كيلو و40 غراما.
 
كما أكد أنه كامل النمو ومؤشراته الحيوية جيدة جدا، والأم لا يوجد لديها أي سجل مرضي، وهذه هي الولادة الثالثة لها.
 
يذكر أن وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت اليوم السبت، أنها لم ترصد أي حالات وبائية أو أمراض معدية بين الحجاج. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2024-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:39 | 2024-06-15
14:30 | 2024-06-15
14:02 | 2024-06-15
14:00 | 2024-06-15
13:42 | 2024-06-15
13:23 | 2024-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24