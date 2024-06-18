من هي حركة "أنصار الله الأوفياء" العراقية؟

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وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن "حركة أنصار الله الأوفياء" وأمينها العام حيدر مزهر ملك السعيدي، أدرجوا "كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص" بموجب الأمر التنفيذي "رقم 13224"، بصيغته المعدلة.



ووفق الخارجية هددت الحركة علنًا بمواصلة مهاجمة المصالح الأميركية في المنطقة، وأرهبت الشعب العراقي أيضًا.



وأوضح البيان أن حيدر مزهر مالك الصعيدي المعروف أيضًا باسم "حيدر الغراوي" هو قائد والأمين العام للمجموعة المتحالفة مع إيران.



وقالت الولايات المتحدة إن "التصنيفات الإرهابية" تكشف وتعزل الكيانات والأفراد، وتحرمهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي والموارد التي يحتاجونها لتنفيذ الهجمات. ذكر موقع "العربية" أن الولايات المتحدة الأميركية أدرجت مجموعة مسلحة موالية لإيران على لوائح الإرهاب، وهي التي كانت مسؤولة عن استهداف "البرج 22" قبالة الحدود السورية مع الأردن، في كانون الثاني الماضي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن "حركة أنصار الله الأوفياء" وأمينها العام حيدر مزهر ملك السعيدي، أدرجوا "كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص" بموجب الأمر التنفيذي "رقم 13224"، بصيغته المعدلة.ووفق الخارجية هددت الحركة علنًا بمواصلة مهاجمة المصالح الأميركية في المنطقة، وأرهبت الشعب العراقي أيضًا.وأوضح البيان أن حيدر مزهر مالك الصعيدي المعروف أيضًا باسم "حيدر الغراوي" هو قائد والأمين العام للمجموعة المتحالفة مع إيران.وقالت الولايات المتحدة إن "التصنيفات الإرهابية" تكشف وتعزل الكيانات والأفراد، وتحرمهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي والموارد التي يحتاجونها لتنفيذ الهجمات.

ونتيجة لهذه الإجراءات، تحظر كل الممتلكات والمصالح المملوكة للأشخاص المدرجين اليوم على لوائج العقوبات والموجودين في الولايات المتحدة أو التي يملكها أو يسيطر عليها شخص أميركي.



ويحظر على الأشخاص الأميركيين عمومًا الدخول في معاملات مع أفراد معاقبين، علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد التصنيف في إجراءات إنفاذ القانون التي تتخذها الوكالات والحكومات الأميركية الأخرى.

من هي حركة "أنصار الله الأوفياء"؟

هذا الفصيل منشق عن "التيار الصدري" في العراق، وهو واحد من أهم الوكلاء العراقيين لـ"فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإسلامي الإيراني"، كما يعتبر مسؤولًا عن حراسة الحدود السورية - العراقية منذ فترة طويلة، وفق ما نشره معهد "واشنطن لدراسات الشرق الأدنى” في تشرين الثاني 2023.



ووفق تقرير لـ"معهد واشنطن" تعتبر حركة "أنصار الله الأوفياء" نفسها "اللواء 19" في "قوات الحشد الشعبي" العراقية، التي تعتبر إحدى فصائل الجيش العراقي النظامي.



وصنّف الفصيل على أنه "جماعة مسلحة ومنظمة حكومية عراقية"، مسؤولة عن تنفيذ عمليات عسكرية حركية ضد أهداف أميركية و"قوات سوريا الديمقراطية" في سوريا، وعمليات شبه عسكرية حركية وعمليات محلية معتدلة مضادة في المجالين السياسي والاجتماعي.



وكان أول ظهور لجماعة "أنصار الله الأوفياء" في عام 2013 ككيان سياسي يسمى "كيان الصدق والعطاء"، وكان حيدر إبراهيم الغراوي الأمين العام لهذا الحزب، ونائبه مرتضى علي حمود الساعدي.



واحتل الحزب المرتبة الرابعة في انتخابات مجلس محافظة ميسان عام 2013، وهو أداء مكّن الساعدي من أن يصبح رئيس "لجنة النزاهة" في المجلس.



ومن بين سلسلة أحداث سردها "معهد واشنطن" تعتبر الحركة مسؤولة عنها، قال إنه في عام 2019، أصبحت الجماعة مرتبطة علنًا باختطاف وقتل رمزَي "حركة تشرين" (حركة احتجاجية عراقية) سجاد العراقي (في الناصرية) وعلي جاسب (في العمارة).