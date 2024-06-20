حادثة التسمم في محافظة أبو عريش تابع.. أمير المنطقة يوصي بتنفيذ هذه الأمور

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بعد حادثة التسمم التي شهدتها محافظة أبوعريش خلال اليومين الماضيين، وجّه الأمير ‫محمد بن ناصر‬⁩ بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الحادثة، مع التأكيد على الجهات المعنية بمتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وتكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على المطاعم والمنشآت التي تزاول نشاط بيع المواد الغذائية في جميع محافظات المنطقة ومدينة جيزان.وسجّلت الأقسام الطبية في مستشفى أبوعريش العام بمنطقة جازان 40 إصابة بأعراض التسمم الغذائي خلال اليومين الماضيين.ونقلت عن المصادر الطبية في مستشفى أبوعريش أن 40 شخصا تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي "جراء تناولهم وجبة من أحد المطاعم في المحافظة، حيث تم إغلاق معمل المنشأة المسؤولة عن الواقعة.في السياق، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن "إحدى نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها الهيئة أظهرت وجود بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة "المايونيز" من ماركة "BON TUM" في منتجات المنشأة الغذائية المشار إليها". (روسيا اليوم)