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عربي-دولي

حرب أوكرانيا.. "قنابل قوية" قد تقلب التوازن الاستراتيجي لصالح روسيا

Lebanon 24
24-06-2024 | 02:58
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كشفت مجلة "ناشيونال إنترست" أن المجهود الحربي الأوكراني يتعرض لضغوط شديدة، في الوقت الذي تكثف فيه روسيا هجماتها الجوية باستخدام "FAB-3000 M54"، وهو جهاز متفجر ضخم يبلغ وزنه 6600 رطل مقترن بمجموعات القنابل الانزلاقية من سلسلة "UMPK".
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وأبرزت المجلة الأميركية أنه "من الصعب على الدفاعات الجوية الأوكرانية، التي يزودها بها حلف شمال الأطلسي، أن تتصدى لهذه القنابل القوية، التي ليس لها نظير مباشر".
وأضافت: "مع تضاؤل إمدادات الصواريخ الدفاعية الأميركية، يهدد نشر FAB-3000 M54 بالتغلب على الدفاعات الأوكرانية، مما قد يقلب التوازن الاستراتيجي لصالح روسيا".


وتابعت: "مع احتفاظ موسكو بمكاسبها الإقليمية وزيادة إنتاج هذه الأسلحة المدمرة، فإن تصاعد الصراع يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار لمنع المزيد من المعاناة الأوكرانية".
وقالت المجلة إن "الحرب الأوكرانية دخلت مرحلة جديدة، حيث سيبدأ الروس في التغلب على الدفاعات الجوية الأوكرانية، ويعد إدخال FAB-3000 M54 عنصرا رئيسيا في استراتيجية روسيا المعززة".
وأبرزت: "لقد أظهر الروس أن لديهم قدرة لا نهاية لها على ما يبدو على تدمير الأوكرانيين".
وختمت "ناشيونال إنترست" بالتأكيد على أن "الأمور لن تتحسن بالنسبة لأوكرانيا إلا إذا اختارت التفاوض على وقف إطلاق النار". (سكاي نيوز)
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