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صورة جديدة لسيف الإسلام معمر القذافي تثير ضجة في ليبيا

Lebanon 24
25-06-2024 | 10:02
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انتشرت صورة لسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مع شاب قيل أنه أحمد العجمي العتيري نجل آمر كتيبة "أبي بكر الصديق"، حيث أثارت ضجة واسعة في ليبيا.

وظهر القذافي في منطقة جبلية وهو يرتدي قبعة رياضية وزيا أبيضا وواضعا على كتفه سترة سوداء اللون وبجانبه الشاب أحمد العتيري، وقال ناشطون إنها في مدينة الزنتان.

وقام نشطاء مواقع التواصل بتداول الصورة على نطاق واسع معلقين عليها بإيجابية وبعض النشطاء هنئوا القذافي بعيد ميلاده إذ ذكرو أن 25 تموز يصادف عيد ميلاد سيف الإسلام.
 
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وفي نيسان الماضي، أعلنت قوى اجتماعية وعسكرية وأمنية بمدينة الزنتان غربي ليبيا خلال عرض عسكري مهيب، دعمها لترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية.

وأكدت "سعيها لتسخير كل الجهود والامكانيات المتاحة من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في استعادة دولته وقراره الوطني وسلمه الأهلي وبناء المستقبل المشرق". روسيا اليوم)


المصدر: روسيا اليوم
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