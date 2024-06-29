غيّرت اسمها بعد دخولها القصر.. وفاة والدة ملك المغرب

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أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الأميرة لطيفة حمو، والدة الملك محمد السادس، عن عمر يناهز 78 عاما.وقال الديوان الملكي السبت، في خطاب مصور، إنه يعزي الملك محمد السادس، و"وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات" بوفاة الأميرة لطيفة حمو.ولطيفة حمو هي الزوجة الثانية للملك الحسن الثاني، واسمها الحقيقي فاطمة، ولكن تم تغيير اسمها إلى لطيفة لعدم الخلط بينها وبين زوجة الملك الأولى، فاطمة أمهروق.وبرغم أنها والدة خمسة من أبناء الحسن الثاني، بينهم الملك محمد السادس، إلا أن لطيفة حمو لم تحظى بلقب ملكة بخلاف أمهروق.يشار إلى أن الأميرة لطيفة حمو لم تظهر على وسائل الإعلام قط، وغابت عن كافة الصورة العائلية النادرة لأسرة الملك محمد السادس. (عربي 21)