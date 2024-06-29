26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
غيّرت اسمها بعد دخولها القصر.. وفاة والدة ملك المغرب
Lebanon 24
29-06-2024
|
13:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الأميرة لطيفة حمو، والدة الملك محمد السادس، عن عمر يناهز 78 عاما.
وقال الديوان الملكي السبت، في خطاب مصور، إنه يعزي الملك محمد السادس، و"وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات" بوفاة الأميرة لطيفة حمو.
Advertisement
ولطيفة حمو هي الزوجة الثانية للملك الحسن الثاني، واسمها الحقيقي فاطمة، ولكن تم تغيير اسمها إلى لطيفة لعدم الخلط بينها وبين زوجة الملك الأولى، فاطمة أمهروق.
وبرغم أنها والدة خمسة من أبناء الحسن الثاني، بينهم الملك محمد السادس، إلا أن لطيفة حمو لم تحظى بلقب ملكة بخلاف أمهروق.
يشار إلى أن الأميرة لطيفة حمو لم تظهر على وسائل الإعلام قط، وغابت عن كافة الصورة العائلية النادرة لأسرة الملك محمد السادس. (عربي 21)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إطلالتها بحمالة صدر.. مايا دياب تقوم بتحدٍ داخل حوض السباحة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
بعد إطلالتها بحمالة صدر.. مايا دياب تقوم بتحدٍ داخل حوض السباحة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:19 | 2024-06-29
29/06/2024 12:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الاستعدادات لعرس الموسم بدأت.. عائلة دانييلا رحمة وصلت إلى بيروت قبل أيام من زفافها بناصيف زيتون (صور)
Lebanon 24
الاستعدادات لعرس الموسم بدأت.. عائلة دانييلا رحمة وصلت إلى بيروت قبل أيام من زفافها بناصيف زيتون (صور)
00:10 | 2024-06-29
29/06/2024 12:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
04:35 | 2024-06-29
29/06/2024 04:35:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم؟ احتفلت بعيدها بأجواء فخمة شاهدوا كيف أصبحت (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم؟ احتفلت بعيدها بأجواء فخمة شاهدوا كيف أصبحت (صور)
03:11 | 2024-06-29
29/06/2024 03:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بـ "توب" شفاف كاللانجري.. الفنانة السورية الشهيرة تستمتع بوقتها في لبنان وتتجاهل الفيديو الفاضح (صور)
Lebanon 24
أطلت بـ "توب" شفاف كاللانجري.. الفنانة السورية الشهيرة تستمتع بوقتها في لبنان وتتجاهل الفيديو الفاضح (صور)
04:15 | 2024-06-29
29/06/2024 04:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:15 | 2024-06-29
عدد قتلى جنود الجيش الاسرائيلي يرتفع.. فكم بلغ؟
14:42 | 2024-06-29
"يتمسك بالسلطة على حساب أفرادنا المحتجزين في غزة".. عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم نتنياهو
14:26 | 2024-06-29
وضع بعض أشلائهم بالثلاجة ورمى الباقي للكلاب.. ذابح أسرته في مصر يكشف كيف قتلهم!
14:14 | 2024-06-29
"حزب الله" تلقى "تحذيراً" جديداً.. تقريرٌ يكشف مضمونه!
12:53 | 2024-06-29
لمواجهة حماس و"الحزب".. أكثر من 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير أرسلتها أميركا لإسرائيل!
12:08 | 2024-06-29
السعودية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان "فورًا"
فيديو
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
05:03 | 2024-06-29
29/06/2024 22:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
04:35 | 2024-06-29
29/06/2024 22:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
02:55 | 2024-06-27
29/06/2024 22:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24