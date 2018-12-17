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هلع وارتياب.. جسم غامض يحوم فوق 3 ولايات أميركية في آن واحد (فيديو)

Lebanon 24
17-12-2018 | 11:20
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رصد خبراء الأرصاد الجوية الأميركيين جسماُ غامضاً يحوم فوق أميركا لكن أحداً لم يدرك كيف تشكلت هذه "القطرة" ومما تكونت.

 

ووفقا للخبراء، إن الجسم الغامض الذي يبلغ طوله 80 كيلومترا حام فوق ثلاث ولايات في آن واحد: إليوني وإنديانا وكنتاكي لأكثر من 10 ساعات.

 

واقترح عالم الأرصاد الجوية، واين هارت، من محطة WEHT التلفزيونية أن "القطرة" الغامضة تشكلت بعد مرور طائرة النقل العسكرية لوكهيد C-130 هرقل. 

 

ومع ذلك، لم تؤكد هذه المعلومة: وقدم خبراء آخرون حججًا مضادة وشددوا على أن "القطرة" الغامضة لها درجة حرارة عالية جدًا وليست هدفا حراريا زائفا. وعلاوة على ذلك، لم تسجل أي قاعدة عسكرية في هذه المناطق حالات تحليقات سي-130.

 

ووضع الخبراء احتمالا آخر وهو أن "القطرة" هي نتيجة اختبار عسكري سري لمادة غير معروفة في الهواء. ومع ذلك، لم يتمكن الباحثون من التوصل إلى استنتاج عام حول نوعية الجسم الغامض. وتم نشر الفيديو على تويتر.


What we believe was chaff, released by aircraft this afternoon, has been showing up on radar for the past 10 hours now. Originated south of Olney, IL at 2:50 PM and now is 150 miles SE entering far north TN. pic.twitter.com/BxLQcW2aIh


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