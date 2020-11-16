الرئيس الأذربيجاني يتجول في المدن والمناطق المسيطر عليها في قره باغ (فيديو)

زار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، على وجه السرعة المدن التي سيطرت عليها القوات المسلحة الأذربيجانية بالقرب من منطقة القتال في قره باغ. وقام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، بزيارة مدينتي فيزولي وجبرايل اللتين كانتا تحت سيطرة الجيش والواقعة بالقرب من قره باغ.
🇦🇿President of #Azerbaijan and First Lady in #karabakh 💙❤️💚 pic.twitter.com/ky347ZJ3js
ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، في التاسع من نوفمبر الجاري، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.