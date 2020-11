الرئيس الأذربيجاني يتجول في المدن والمناطق المسيطر عليها في قره باغ (فيديو)

🇦🇿President of #Azerbaijan and First Lady in #karabakh 💙❤️💚 pic.twitter.com/ky347ZJ3js

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، في التاسع من نوفمبر الجاري، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.