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بومبيو أوّل وزير خارجية أميركي يزور مستوطنة إسرائيلية!

Lebanon 24
19-11-2020 | 15:30
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أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أنّ الولايات المتحدة ستصنف الصادرات الإسرائيلية من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة على أنّها "إسرائيلية".

وقال بومبيو الذي أصبح أول وزير خارجية أميركي يزور مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية إنّه سيطلب من جميع المنتجين داخل المناطق التي تمارس فيها إسرائيل سلطات ذات صلة وسم البضائع باسم "إسرائيل" أو "منتج إسرائيلي" أو "صنع في إسرائي"ل وذلك عند التصدير للولايات المتحدة، بحسب ما ذكر موقع "الحرة".

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنّ التعليمات الجديدة تنطبق بشكل أساسي على المنطقة المصنفة "ج" وهي جزء من الضفة الغربية تسيطر عليه إسرائيل بالكامل وتسكنها غالبية من المستوطنين.

وكان بومبيو أكد أن واشنطن ستعتبر الحملة العالمية ضد إسرائيل التي يطلق عليها "بي دي إس" معادية للسامية".

وأفاد في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مدينة القدس مخاطباً رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو: "أريدك أن تعلم بأننا سنتخذ خطوات على الفور لتحديد المنظمات التي تشارك في سلوك المقاطعة البغيض وسحب دعم الحكومة الأميركية لمثل هذه الجماعات"، واصفاً حركة مقاطعة إسرائيل بـ"السرطان".
 
من جانبه، أشاد نتنياهو بـ"المستوى الذي وصلت له العلاقات الأميركية الإسرائيلية في عهد الرئيس دونالد ترامب"، مشيرا إلى أن "العلاقات وصلت لمراحل متقدمة".

وقال إنّ "العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة وصلت لمرحلة غير مسبوقة في عهد الرئيس ترامب، وأن أميركا أفضل صديق لإسرائيل".

وأضاف: "تم تحقيق السلام مع بعض الدول العربية بفضل الجهود التي بذلها الرئيس ترامب".

وأكّد "أنّنا نبني جسراً للسلام سيعبر عليه كثيرون لاحقا".
 
وبشأن الملف الإيراني، قال نتنياهو إن إيران "تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتطور برنامج الأسلحة النووية".
 
 
المصدر: وكالات
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