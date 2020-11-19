بومبيو أوّل وزير خارجية أميركي يزور مستوطنة إسرائيلية!

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أنّ الولايات المتحدة ستصنف الصادرات الإسرائيلية من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة على أنّها "إسرائيلية".وقال بومبيو الذي أصبح أول وزير خارجية أميركي يزور مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية إنّه سيطلب من جميع المنتجين داخل المناطق التي تمارس فيها إسرائيل سلطات ذات صلة وسم البضائع باسم "إسرائيل" أو "منتج إسرائيلي" أو "صنع في إسرائي"ل وذلك عند التصدير للولايات المتحدة، بحسب ما ذكر موقع "الحرة".وأكد وزير الخارجية الأميركي أنّ التعليمات الجديدة تنطبق بشكل أساسي على المنطقة المصنفة "ج" وهي جزء من الضفة الغربية تسيطر عليه إسرائيل بالكامل وتسكنها غالبية من المستوطنين.وكان بومبيو أكد أن واشنطن ستعتبر الحملة العالمية ضد إسرائيل التي يطلق عليها "بي دي إس" معادية للسامية".وأفاد في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مدينة القدس مخاطباً رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو: "أريدك أن تعلم بأننا سنتخذ خطوات على الفور لتحديد المنظمات التي تشارك في سلوك المقاطعة البغيض وسحب دعم الحكومة الأميركية لمثل هذه الجماعات"، واصفاً حركة مقاطعة إسرائيل بـ"السرطان".