إعلام عبري: لقاء فلسطيني - إسرائيلي في رام الله بعد عودة التنسيق!

كشفت وسائل إعلام عبرية عن عقد لقاء فلسطيني - إسرائيلي، اليوم الخميس، هو الأول منذ إعلان عودة التنسيق الأمني بين الجانبين.



وبحسب ما نقلت وكالة "ٍسبوتنيك" الروسية عن قناة "كان" الرسمية العبرية، أنّ منسق العمليات الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، اللواء كميل أبو ركن، ووزير الشؤون المدنية الفلسطيني المسؤول عن العلاقات مع إسرائيل، حسين الشيخ، عقدا أول لقاء في رام الله وسط الضفة الغربية.





وأعلنت السلطة الفلسطينية يوم الثلاثاء الفائت عن استئناف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل والعودة في تلقي أموال الضرائب "المقاصة" منها، بحسب تقارير إعلامية.



وقالت القناة إنّ هذا التطور جاء بعد رسالة بعثت بها إسرائيل للسلطة الفلسطينية وأعربت فيها عن التزامها بالاتفاقات الموقعة بين الجانبين.



من جانبها، أعربت حركة "حماس" عن رفضها قرار السلطة الفلسطينية باستئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل، واعتبرت الخطوة دليلاً على أن السلطة لم تكن جادة في تحقيق المصالحة.



وفي تموز الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، رداً على عزم الأخيرة ضم أراض بالضفة الغربية. وقال مصدر فلسطيني مطلع للقناة إنّ اللقاء بحث إعادة العلاقات بين الجانبين إلى سابق عهدها.وأعلنت السلطة الفلسطينية يوم الثلاثاء الفائت عن استئناف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل والعودة في تلقي أموال الضرائب "المقاصة" منها، بحسب تقارير إعلامية.وقالت القناة إنّ هذا التطور جاء بعد رسالة بعثت بها إسرائيل للسلطة الفلسطينية وأعربت فيها عن التزامها بالاتفاقات الموقعة بين الجانبين.من جانبها، أعربت حركة "حماس" عن رفضها قرار السلطة الفلسطينية باستئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل، واعتبرت الخطوة دليلاً على أن السلطة لم تكن جادة في تحقيق المصالحة.وفي تموز الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، رداً على عزم الأخيرة ضم أراض بالضفة الغربية.