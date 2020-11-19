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الدنمارك.. اختفاء سلالة كورونا المتحولة في حيوانات المنك

Lebanon 24
19-11-2020 | 20:00
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أعلنت وزارة الصحة الدنماركية، أنه من المرجح أن تختفي السلالة المتحولة من فيروس كورونا، التي ظهرت في مزارع حيوانات المنك بالدنمارك.

وأشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلا عن الوزارة، إلى أنه "لم يتم تحديد حالات طفرات أخرى لدى حيوانات المنك منذ الـ15 من سبتمبر الماضي، لذلك خلص الخبراء الدنماركيون إلى أن هذه الطفرة من المحتمل أن تكون قد اختفت".

وفي إيرلندا، بدأت معركة ضد طفرة الفيروس لدى القوارض، حيث توجد ثلاث مزارع للمنك في البلاد وأشارت إذاعة "RTE" المحلية، إلى أنه "لا توجد خطط لإنفاذ القرار على الفور بشأن إعدام حيوانات المنك الموبوءة".

وأوصت وزارة الصحة بـ"إبادة الحيوانات من أجل القضاء على المخاطر"، في وقت يتهم المزارعون فيه الحكومة بـ"قصد قتل الحيوانات السليمة دون أي أساس علمي أو قانوني".

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