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بومبيو: الجولان جزء من إسرائيل حقيقة لا يمكن إنكارها

Lebanon 24
19-11-2020 | 22:00
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قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن "فكرة أن الجولان جزء من إسرائيل، هي حقيقة لا يمكن إنكارها".

وخلال زيارة استثنائية إلى هضبة الجولان السوري المحتل، زعم مايك بومبيو، أن عودة مرتفعات الجولان إلى سوريا قد يعرض سكان إسرائيل والغرب إلى المخاطروقال بومبيو خلال زيارته لمرتفعات الجولان، اليوم الخميس "تخيلوا الأخطار التي سيتعرض لها سكان إسرائيل والغرب إذا أعيد الجولان إلى سوريا وحكم الرئيس الأسد هنا".

وكان بومبيو قد وصل، أمس الأربعاء، إلى إسرائيل، وسط أنباء عن زيارات سيقوم بها إلى بعض المستوطنات في الضفة وهضبة الجولان.

وتعد زيارة بومبيو إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة أو الجولان هي أول زيارة من هذا النوع  يقوم بها وزير خارجية أمريكي.

المصدر: وكالات
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