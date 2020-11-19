رئيس الأركان الإسرائيلي يخضع للحجر الصحي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي يخضع للحجر الصحي بعد أن خالط مصابا بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن كوخافي شارك الثلاثاء الماضي في صلاة الحرم الإبراهيمي عند زيارته مدينة الخليل برفقة قائد القيادة المركزية تامير يدعي، وقادة الألوية الإقليمية في المنطقة وخلال جولته، التقى برئيس إدارة الخليل الحاخام هليل هوروفيتس، الذي أدى صلاة جماعية معه.